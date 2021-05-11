Конституційний Суд 20 травня розгляне справу пропорційної системи на виборах до ВР

Деталі

Початок розгляду справи за конституційним поданням 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції України статей 133-191, підпункту 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України у формі усного провадження заплановано у четвер, 20 травня, о 10 годині на пленарному засіданні Великої палати КСУ.

"... оскаржено низку положень Виборчого кодексу, зокрема і в частині проведення виборів народних депутатів виключно за пропорційною системою", - повідомила деталі подання на 130 сторінок Ольга Совгиря, яка постійно робить огляди тем до розгляду у КСУ.

Народні депутати - автори подання вважають, що вилучення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян, а також "містить ознаки узурпації влади", вказувала Совгиря.

Також в поданні оскаржено пункт прикінцевих і перехідних положень Кодексу, відповідно до яких втрачав чинність Закон України "Про вибори народних депутатів України".

Розгляд справи, зі слів Совгирі, відбудеться із заслуховуванням позицій учасників справи і низки залучених експертів. Так, автори подання просять залучити до участі уповноваженого їх представника - народного депутата України Антона Яценка, який є серед співавторів.

Раніше представниця парламенту у КСУ вказувала з приводу цього подання, що його було подано до КСУ 12 лютого і провадження за ним було відкрито "в стислі та нетипові для Суду строки". З її слів, зазвичай питання про відкриття провадження може вирішуватись до одного місяця (як це передбачено законом), часто цей строк продовжується самим судом.

Також вона зауважувала, що "Конституційний Суд раніше вже неодноразово зазначав, що питання вибору виборчої системи народних депутатів є питанням політичної доцільності, а проведення виборів виключно за пропорційною виборчою системою не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина". Серед іншого, ця позиція була підтримана і у висновку КСУ від 16.12.2019 № 8-в/2019.

Совгиря зазначала також, що позиція щодо політичного характеру питання організації виборчих систем підтримується і Європейським судом з прав людини (зокрема в справі "Мельниченко проти України").

"Таким чином, у разі, якщо КСУ матиме намір відступити від своїх попередніх правових позицій, це, очевидно, вимагатиме особливого обґрунтування такого рішення", - наголошувала вона.

Доповнення

19 грудня 2019 року Верховна Рада України ухвалила новий Виборчий кодекс за результатами його повторного розгляду.

Представники ОПОРИ, аналізуючи ухвалений документ, вказували, що у ньому модифікація пропорційної виборчої системи зберегла свої недоліки, окрім питання відкритості партійних списків. Кількість депутатських мандатів у кожному з регіонів залежить від активності виборців. Чим більша явка, тим більше представництво виборчого округу в парламенті. Такий підхід не відповідає практиці більшості демократичних країн із досвідом застосування пропорційної виборчої системи із відкритими списками, зазначали експерти.