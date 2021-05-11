Конституционный Суд 20 мая рассмотрит дело пропорциональной системы на выборах в ВР

Детали

Начало рассмотрения дела по конституционному представлению 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины статей 133-191, подпункта 2 пункта 2 раздела ХХХХІІ "Заключительные и переходные положения" Избирательного кодекса Украины в форме устного производства запланировано в четверг, 20 мая, в 10:00 на пленарном заседании Большой палаты КСУ.

"... обжаловано ряд положений Избирательного кодекса, в частности в части проведения выборов народных депутатов исключительно по пропорциональной системе", - сообщила детали представления на 130 страниц Ольга Совгиря, постоянно делающая обзоры тем к рассмотрению в КСУ.

Народные депутаты - авторы представления считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти", указывала Совгиря.

Также в представлении обжаловано пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Рассмотрение дела, по словам Совгири, состоится с заслушиванием позиций участников дела и ряда привлеченных экспертов. Так, авторы представления просят привлечь к участию уполномоченного их представителя - народного депутата Украины Антона Яценко, который есть среди соавторов.

Ранее представитель парламента в КСУ указывала по поводу этого представления, что подано оно в КСУ было 12 февраля и производство по нему было открыто "в сжатые и нетипичные для Суда сроки". По ее словам, обычно вопрос об открытии производства может решаться до одного месяца (как это предусмотрено законом), часто этот срок продлевается по усмотрению суда.

Также она замечала, что "Конституционный Суд ранее уже неоднократно отмечал, что вопрос выбора избирательной системы народных депутатов является вопросом политической целесообразности, а проведение выборов исключительно по пропорциональной избирательной системе не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина". Среди прочего, эта позиция была поддержана и в заключении КСУ от 16.12.2019 № 8-в/2019.

Совгиря отмечала также, что позиция относительно политического характера вопроса организации избирательных систем поддерживается и Европейским судом по правам человека (в частности в деле "Мельниченко против Украины").

"Таким образом, в случае, если КСУ будет намереваться отступить от своих предыдущих правовых позиций, это, очевидно, потребует особого обоснования такого решения", - отмечала она.

Дополнение

19 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс по результатам его повторного рассмотрения.

Представители ОПОРЫ, анализируя принятый документ, указывали, что в нем модификация пропорциональной избирательной системы сохранила свои недостатки, кроме вопроса открытости партийных списков. Количество депутатских мандатов в каждом из регионов зависит от активности избирателей. Чем больше явка, тем больше представительство избирательного округа в парламенте. Такой подход не соответствует практике большинства демократических стран с опытом применения пропорциональной избирательной системы с открытыми списками, отмечали эксперты.