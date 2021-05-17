КСУ продовжить розгляд питань про люстрацію і законність призначення Шкарлета

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 15500 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 56176 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 141592 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 177658 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 159679 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 159157 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 109455 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88136 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 210000 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89546 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.8м/с
74%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 93075 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 34047 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 46917 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 55960 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 72641 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 177115 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 209996 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 301416 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 466073 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 449958 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 15810 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 40541 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 45470 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 45576 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 46194 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

КСУ продовжить розгляд питань про люстрацію і законність призначення Шкарлета

Київ • УНН

 • 17980 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Конституційний Суд України цього тижня згідно із порядком денним розгляне питання конституційності положень так званого закону про люстрацію, змін до Виборчого кодексу, а також відкриття конституційного провадження у справі про призначення міністром освіти і науки Сергія Шкарлета. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний КСУ та інформацію представника Верховної Ради у Конституційному Суді, народного депутата Ольги Совгирі.

КСУ продовжить розгляд питань про люстрацію і законність призначення Шкарлета

Деталі

Протягом поточного тижня КСУ планує розглянути питання:

  • 18 травня за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності деяких положень Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", а також низки указів Президента України (за період 2018-2019 роки), якими призначені на посади члени НКРЕКП.

У поданні вказується, що Конституція України визначає вичерпний перелік посад, призначення на які здійснюється Президентом України, і до їх кола не входять посади членів НКРЕКП. Оскільки Конституцією вичерпно визначено обсяг повноважень Президента України, то, на думку авторів подання, видача ним оскаржених указів здійснено з перевищенням конституційних повноважень.

  • 18 травня за конституційними поданнями народних депутатів і Верховного Суду України щодо конституційності низки положень Закону "Про очищення влади" (так званий закон про люстрацію).
  • 20 травня Суд розпочне розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності положень Виборчого кодексу. Оскільки справа буде розглядатись в порядку усного провадження, Суд заслухає усно позиції учасників і залучених експертів у справі із прямою трансляцією засідання. 

Йдеться про конституційне подання 45 народних депутатів щодо конституційності низки положень Виборчого кодексу України, зокрема і в частині проведення виборів народних депутатів виключно за пропорційною системою.

  • 18 травня Велика палата КСУ планує розглянути питання про відкриття конституційного провадження у справі щодо конституційності Постанови Верховної Ради України "Про призначення Шкарлета С. М. Міністром освіти і науки України“.

У конституційному поданні стверджується, що вказана постанова була ухвалена з порушенням Конституції України у зв’язку із неперсональним голосуванням за неї окремими народними депутатами.

Раніше колегія у складі трьох суддів Конституційного Суду відмовила у відкритті провадження в цій справі.

Доповнення

Верховна Рада України 17 грудня 2020 року ухвалила постанову про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

З червня 2020 року Шкарлет тимчасово виконував обов’язки міністра освіти і науки України. До 2020 року займав посаду ректора Чернігівського національного технологічного університету.

Додамо, що низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови ВР та нардепів із проханням не призначати в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, що засвідчують наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до Президента, голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36