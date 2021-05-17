КСУ продовжить розгляд питань про люстрацію і законність призначення Шкарлета

Деталі

Протягом поточного тижня КСУ планує розглянути питання:



18 травня за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності деяких положень Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", а також низки указів Президента України (за період 2018-2019 роки), якими призначені на посади члени НКРЕКП.



У поданні вказується, що Конституція України визначає вичерпний перелік посад, призначення на які здійснюється Президентом України, і до їх кола не входять посади членів НКРЕКП. Оскільки Конституцією вичерпно визначено обсяг повноважень Президента України, то, на думку авторів подання, видача ним оскаржених указів здійснено з перевищенням конституційних повноважень.



18 травня за конституційними поданнями народних депутатів і Верховного Суду України щодо конституційності низки положень Закону "Про очищення влади" (так званий закон про люстрацію).



20 травня Суд розпочне розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності положень Виборчого кодексу. Оскільки справа буде розглядатись в порядку усного провадження, Суд заслухає усно позиції учасників і залучених експертів у справі із прямою трансляцією засідання.



Йдеться про конституційне подання 45 народних депутатів щодо конституційності низки положень Виборчого кодексу України, зокрема і в частині проведення виборів народних депутатів виключно за пропорційною системою.



18 травня Велика палата КСУ планує розглянути питання про відкриття конституційного провадження у справі щодо конституційності Постанови Верховної Ради України "Про призначення Шкарлета С. М. Міністром освіти і науки України“.



У конституційному поданні стверджується, що вказана постанова була ухвалена з порушенням Конституції України у зв’язку із неперсональним голосуванням за неї окремими народними депутатами.

Раніше колегія у складі трьох суддів Конституційного Суду відмовила у відкритті провадження в цій справі.

Доповнення

Верховна Рада України 17 грудня 2020 року ухвалила постанову про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

З червня 2020 року Шкарлет тимчасово виконував обов’язки міністра освіти і науки України. До 2020 року займав посаду ректора Чернігівського національного технологічного університету.

Додамо, що низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови ВР та нардепів із проханням не призначати в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, що засвідчують наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до Президента, голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.