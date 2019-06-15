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КСУ планирует продолжить заседание по конституционности роспуска Рады 18 июня

Киев • УНН

 • 10961 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Большая палата Конституционного Суда Украины планирует продолжить рассмотрение дела о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады во вторник, 18 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на проект повестки дня КСУ.

КСУ планирует продолжить заседание по конституционности роспуска Рады 18 июня

"18 июня 2019 года, вторник. Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - указано в сообщении.

Как отмечается, это будет закрыта часть пленарного заседания.

Начало заседания в 10:00.

Напомним, 11 июня в 10 утра судьи КСУ начали заседание по делу относительно определения конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.

Фактическое отсутствие коалиции в парламенте станет основным аргументом Администрации Президента Украины во время доказательства в Конституционном суде конституционности указа главы государства о роспуске Верховной Рады.

Также напомним, председатель ВР Андрей Парубий передал КСУ документы по численности коалиции.

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