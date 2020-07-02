КСУ перешел к закрытой части по делу о конституционности карантинных ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Конституционный Суд Украины перешел к закрытой части пленарного заседания по делу о конституционности установленных на период действия карантина ограничений прав и свобод граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.
“Конституционный Суд удовлетворил ходатайство участника конституционного производства — руководителя Департамента аналитической и правовой работы Верховного Суда Расима Бабанлы о присоединении дополнительных материалов к делу. Суд завершил исследование материалов дела в открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой части для принятия решения”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что автор ходатайства считает, что оспариваемые положения нормативно-правовых актов на период действия карантина устанавливают непропорциональные ограничения права на свободу передвижения, права на мирные собрания, права на предпринимательскую деятельность, права на доступ к медицинской помощи. Верховный Суд также видит непропорциональное ограничение уровня материального обеспечения работников бюджетных учреждений, что, по мнению Верховного Суда, нарушает принцип верховенства права, гарантии независимости судей.
Напомним, в Мелитополе Запорожской области полицейского привлекли к административной ответственности за нарушение условий карантина. Установлено, что он находился без средств индивидуальной защиты в одном из супермаркетов.