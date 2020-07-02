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КСУ перейшов до закритої частини у справі щодо конституційності карантинних обмежень

КСУ перейшов до закритої частини у справі щодо конституційності карантинних обмежень

Київ • УНН

 • 11431 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Конституційний Суд України перейшов до закритої частини пленарного засідання у справі щодо конституційності встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.

“Конституційний Суд задовольнив клопотання учасника конституційного провадження — керівника Департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду Расіма Бабанли про долучення додаткових матеріалів до справи. Суд завершив дослідження матеріалів справи у відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини для ухвалення рішення”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що автор клопотання вважає, що оспорювані положення нормативно-правових актів на період дії карантину встановлюють непропорційні обмеження права на свободу пересування, права на мирні зібрання, права на підприємницьку діяльність, права на доступ до медичної допомоги. Верховний Суд також вбачає непропорційне обмеження рівня матеріального забезпечення працівників бюджетних установ, що, на думку Верховного Суду, порушує принцип верховенства права, гарантії незалежності суддів.

Нагадаємо, у Мелітополі Запорізької області поліцейського притягнули до адміністративної відповідальності за порушення умов карантину. Встановлено, що він перебував без засобів індивідуального захисту в одному з супермаркетів.

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