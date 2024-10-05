Крупнейший банк Кипра закрыл 20 тысяч счетов россиян после начала войны

Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus с начала войны закрыл банковские счета семи тысяч россиян после начала войны рф против Украины, всего закрыто 20 тысяч счетов, пишут росСМИ со ссылкой на отчет Bank of Cyprus, пишет УНН.

Детали

По данным банка, после февраля 2022 года он закрыл примерно 20 тысяч счетов, которые принадлежали 7 тысячам российских клиентов. Оставить счета он разрешил гражданам пенсионного возраста.

Как указано, Bank of Cyprus начал санацию клиентского портфеля банка еще в 2014 году после введения санкций против рф, последовавших в ответ на оккупацию Крыма. "На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет лишь 0,4%", - отметили в банке,

Оставшиеся счета в банке, по данным банка, в основном принадлежат российским гражданам пенсионного возраста. По словам представителя Bank of Cyprus, при принятии решения о том, каким клиентам закрыть счет, банк руководствовался "международными стандартами комплаенса" и собственной политикой по управлению рисками.

На вопрос о дальнейшей политике в отношении российских граждан, в банке ответили, что "банк рассматривает и оценивает возможные отношения с гражданами россии, которые законно проживают в Европе, не находятся под международными санкциями, и ведут допустимую деятельность в секторах, соответствующих политике банка".

Дополнение

Ранее Bank of Cyprus сообщал, что планировал закрыть счета 4 тысячи клиентов, имеющих российский паспорт и не проживающих в странах ЕС, до лета 2023 года. Свои представительства в москве и санкт-Петербурге Bank of Cyprus закрыл в начале 2024 года.