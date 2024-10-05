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Найбільший банк Кіпру закрив 20 тисяч рахунків росіян після початку війни

Найбільший банк Кіпру закрив 20 тисяч рахунків росіян після початку війни

Київ • УНН

 • 21358 перегляди

Найбільший банк Кіпру закрив 20 тисяч рахунків, що належали 7 тисячам російських клієнтів, після початку війни в Україні.

Найбільший банк Кіпру Bank of Cyprus з початку війни закрив банківські рахунки семи тисяч росіян після початку війни рф проти України, усього закрито 20 тисяч рахунків, пишуть росЗМІ з посиланням на звіт Bank of Cyprus, пише УНН.

Деталі

За даними банку, після лютого 2022 року він закрив приблизно 20 тисяч рахунків, які належали 7 тисячам російських клієнтів. Залишити рахунки він дозволив громадянам рф пенсійного віку.

Як вказано, Bank of Cyprus розпочав санацію клієнтського портфеля банку ще у 2014 році після введення санкцій проти рф, що послідували у відповідь на окупацію Криму. "На момент початку санації клієнтського портфеля банку у 2014 році на росіян припадало 4% клієнтського портфеля. Сьогодні ця частка становить лише 0,4%", - зазначили у банку,

Рахунки, що залишилися в банку, за даними банку, в основному належать російським громадянам пенсійного віку. За словами представника Bank of Cyprus, при ухваленні рішення про те, яким клієнтам закрити рахунок, банк керувався "міжнародними стандартами комплаєнсу" та власною політикою з управління ризиками.

На запитання про подальшу політику щодо російських громадян, у банку відповіли, що "банк розглядає та оцінює можливі відносини з громадянами росії, які законно проживають у Європі, не перебувають під міжнародними санкціями, і ведуть допустиму діяльність у секторах, що відповідають політиці банку" .

Доповнення

Раніше Bank of Cyprus повідомляв, що планував закрити рахунки 4 тисячі клієнтів, які мають російський паспорт і не проживають у країнах ЄС, до літа 2023 року. Свої представництва у москві та санкт-Петербурзі Bank of Cyprus закрив на початку 2024 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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