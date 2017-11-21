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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 13768 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 30655 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 41817 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 47853 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44167 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91132 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99089 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Кропивницкий присоединился к празднованию Дня Достоинства и Свободы

Кропивницкий присоединился к празднованию Дня Достоинства и Свободы

Киев  •  УНН

 • 12500 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в Кропивницком по случаю Дня Достоинства и Свободы почтили память героев Небесной сотни, сообщил корреспондент УНН.

Представители областной и городской власти, учащаяся и студенческая молодежь, неравнодушные горожане возложили цветы к памятной доске герою Украины В.Чмиленко, который погиб во время Революции Достоинства, и памятного знака с фотографиями Героев Небесной Сотни на площади Героев Майдана.

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После этого присутствующие почтили погибших минутой молчания.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы — праздник в честь начала в этот день двух революций: оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013-14 годов).

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