Кропивницкий присоединился к празднованию Дня Достоинства и Свободы

Представители областной и городской власти, учащаяся и студенческая молодежь, неравнодушные горожане возложили цветы к памятной доске герою Украины В.Чмиленко, который погиб во время Революции Достоинства, и памятного знака с фотографиями Героев Небесной Сотни на площади Героев Майдана.

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После этого присутствующие почтили погибших минутой молчания.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы — праздник в честь начала в этот день двух революций: оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013-14 годов).

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