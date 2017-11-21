Кропивницкий присоединился к празднованию Дня Достоинства и Свободы
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в Кропивницком по случаю Дня Достоинства и Свободы почтили память героев Небесной сотни, сообщил корреспондент УНН.
Представители областной и городской власти, учащаяся и студенческая молодежь, неравнодушные горожане возложили цветы к памятной доске герою Украины В.Чмиленко, который погиб во время Революции Достоинства, и памятного знака с фотографиями Героев Небесной Сотни на площади Героев Майдана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большинство экспертов считает, что Майдан победил — опрос
После этого присутствующие почтили погибших минутой молчания.
Напомним, сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы — праздник в честь начала в этот день двух революций: оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013-14 годов).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина впервые отмечает День десантника 21 ноября