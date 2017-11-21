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Кропивницький долучився до відзначення Дня Гідності і Свободи

Кропивницький долучився до відзначення Дня Гідності і Свободи

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні у Кропивницькому з нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи вшанували пам’ять героїв Небесної сотні, повідомив кореспондент УНН.

Представники обласної і міської влади, учнівська і студентська молодь, небайдужі містяни поклали квіти до пам’ятної дошки герою України В. Чміленку, який загинув під час Революції Гідності, та пам’ятного знаку зі світлинами Героїв Небесної Сотні на площі Героїв Майдану.

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Після цього присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи — свято на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013-14 років).

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