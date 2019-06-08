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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 41475 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108122 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135742 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143774 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129829 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130033 просмотра

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Кривонос прокомментировал сотрудничество с новым секретарем СНБО

Кривонос прокомментировал сотрудничество с новым секретарем СНБО

Киев  •  УНН

 • 21014 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Необходимо, чтобы в Украине ценили людей по профессионализму, а не по преданности. Об этом журналисту УНН сказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, комментируя сотрудничество с новым секретарем СНБО.

"Сотрудничество идет. Мы работаем, все у нас нормально. Я еще раз подчеркиваю, я не служу президентам. Да, у меня есть главнокомандующий, но я служу народу и своему государству ... Я ценю людей не по преданности, а по профессионализму. И я хочу, чтобы в нашем государстве подход к людям был по профессионализму. к сожалению, примеры исторические и примеры действующие показывают, что у нас людей ценят по преданности", - отметил Кривонос.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем СНБО бывшего министра финансов Александра Данилюка.

Как сообщал УНН, Данилюк рассказал о своем видении работы СНБО.

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