Кривонос прокомментировал сотрудничество с новым секретарем СНБО

"Сотрудничество идет. Мы работаем, все у нас нормально. Я еще раз подчеркиваю, я не служу президентам. Да, у меня есть главнокомандующий, но я служу народу и своему государству ... Я ценю людей не по преданности, а по профессионализму. И я хочу, чтобы в нашем государстве подход к людям был по профессионализму. к сожалению, примеры исторические и примеры действующие показывают, что у нас людей ценят по преданности", - отметил Кривонос.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем СНБО бывшего министра финансов Александра Данилюка.

Как сообщал УНН, Данилюк рассказал о своем видении работы СНБО.