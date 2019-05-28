Данилюк розповів про своє бачення роботи РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк розповів про своє бачення роботи РНБО. Про це він повідомив під час брифінгу біля будівлі АП, передає кореспондент УНН.
"Моя мета – перетворити РНБО у стратегічний майданчик для прийняття важливих рішень для держави. Зараз їх накопичилося дуже багато. Хоч загальний мандат РНБО – національна безпека, на цьому етапі питання енергетики теж стали питаннями націнальної безпеки, фінансова ситуація теж важлива на цьому перехідному етапі під час передвиборчої кампанії", - розповів Данилюк.
Він додав, що прагне сформувати сильну та потужну команду, перетворити РНБО на сильний аналітичний центр, який буде пропонувати вищому керівництву держави прийняття рішень на важливі теми.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленського призначив Данилюка секретарем РНБО.