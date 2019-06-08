Кривонос прокоментував співпрацю з новим секретарем РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Необхідно, щоб в Україні цінували людей по професіоналізму, а не по відданості. Про це журналісту УНН сказав заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, коментуючи співпрацю з новим секретарем РНБО.
"Співпраця йде. Ми працюємо, все у нас нормально. Я ще раз наголошую, я не служу президентам. Так, у мене є головнокомандуючий, але я служу народу і своїй державі… Я ціную людей не по відданості, а по професіоналізму. І я хочу, щоб у нашій державі підхід до людей був по професіоналізму. На жаль, приклади історичні і приклади діючі показують, що у нас людей цінують по відданості", - зазначив Кривонос.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленського призначив секретарем РНБО колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка.
Як повідомляв УНН, Данилюк розповів про своє бачення роботи РНБО.