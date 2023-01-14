Кровавый след будет тянуться за россией не одно поколение - Шмыгаль

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“Сегодняшние ракетные удары по украинским городам — очередное доказательство, что россия террорист и ей нет места в цивилизованном мире. Одна из российских ракет попала в многоквартирный дом в Днепре”, — написал он.

“Также есть попадания в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Наши героические силы ПВО продолжают сбивать большинство вражеских целей, тем самым спасая жизни тысяч людей. Никогда не забудем и не простим горе, которое принесли на нашу землю российские варвары. Кровавый след будет тянуться за россией не одно поколение. Наказание за содеянное будет неизбежным”, — отметил Шмыгаль.

Напомним

По информации ГСЧС, в Днепре по состоянию на 20:40 спасены 35 человек (из них 6 детей). Погибло 5 человек (из них 1 ребенок), ранены 64 человека (из них 14 детей). Продолжается проливание отдельных очагов пожаров в завалах. Осуществляется обследование поврежденных и уцелевших частей здания.