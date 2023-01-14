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Кривавий слід тягнутиметься за росією не одне покоління – Шмигаль

Київ • УНН

 • 451335 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на сьогоднішню ракетну атаку, зазначивши, що росія – терорист, якому не місце в цивілізованому світі. Він також додав, що влучення в обʼєкти критичної інфраструктури були в декількох областях, передає УНН.

Кривавий слід тягнутиметься за росією не одне покоління – Шмигаль

Цитата

“Сьогоднішні ракетні удари по українських містах — черговий доказ, що росія терорист і їй немає місця у цивілізованому світі. Одна з російських ракет поцілила в багатоквартирний будинок у Дніпрі”, — написав він.

“Також є влучання в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Наші героїчні сили ППО продовжують збивати більшість ворожих цілей, тим самим рятуючи життя тисяч людей. Ніколи не забудемо й не пробачимо горе, яке принесли на нашу землі російські варвари. Кривавий слід тягнутиметься за росією не одне покоління. Покарання за скоєне буде неминучим”, — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо

За інформацією ДСНС, у Дніпрі cтаном на 20:40 врятовано 35 осіб (з них 6 дітей). Загинуло 5 осіб (з них 1 дитина), поранено 64 особи (з них 14 дітей). Продовжується проливання окремих осередків пожеж в завалах. Здійснюється обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку.

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