Критическая инфраструктура Николаевской области работает стабильно – Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Николаевской области критическая инфраструктура работает стабильно. Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
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"Критическая инфраструктура вся работает стабильно. ВСУ и Национальной гвардии удалось сбить "Шахеды", которые пытались атаковать критическую инфраструктуру позавчера, и на данный момент у нас все работает", – сказал Ким.
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Глава ОВА рассказал, когда в Николаевской области начнется отопительный сезон.
"Сегодня уже второй день, когда среднесуточная температура 8 градусов. Планируем в среду принимать решения и запускать отопление", – сказал Ким.
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