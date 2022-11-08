Критическая инфраструктура Николаевской области работает стабильно – Ким

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"Критическая инфраструктура вся работает стабильно. ВСУ и Национальной гвардии удалось сбить "Шахеды", которые пытались атаковать критическую инфраструктуру позавчера, и на данный момент у нас все работает", – сказал Ким.

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Глава ОВА рассказал, когда в Николаевской области начнется отопительный сезон.

"Сегодня уже второй день, когда среднесуточная температура 8 градусов. Планируем в среду принимать решения и запускать отопление", – сказал Ким.

Напомним

Украинские защитники в Николаевской области сбили иранские дроны-камикадзе.