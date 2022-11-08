Критична інфраструктура Миколаївщини працює стабільно – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Миколаївській області критична інфраструктура працює стабільно. Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
Цитата
"Критична інфраструктура вся працює стабільно. ЗСУ та Національній гвардії вдалося збити "Шахеди", які намагалися атакувати критичну інфраструктуру позавчора, і на даний момент у нас все працює", – сказав Кім.
Додамо
Голова ОВА розповів, коли у Миколаївській області розпочнеться опалювальний сезон.
"Сьогодні вже другий день, коли середньодобова температура 8 градусів. Плануємо в середу приймати рішення та запускати опалення", – сказав Кім.
Нагадаємо
Українські захисники на Миколаївщині збили іранські дрони-камікадзе.