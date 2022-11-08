Критична інфраструктура Миколаївщини працює стабільно – Кім

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"Критична інфраструктура вся працює стабільно. ЗСУ та Національній гвардії вдалося збити "Шахеди", які намагалися атакувати критичну інфраструктуру позавчора, і на даний момент у нас все працює", – сказав Кім.

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Голова ОВА розповів, коли у Миколаївській області розпочнеться опалювальний сезон.

"Сьогодні вже другий день, коли середньодобова температура 8 градусів. Плануємо в середу приймати рішення та запускати опалення", – сказав Кім.

Нагадаємо

Українські захисники на Миколаївщині збили іранські дрони-камікадзе.