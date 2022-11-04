Українські захисники на Миколаївщині збили іранські дрони-камікадзе

Цитата

Кім повідомив про дрони-камікадзе над Миколаївською областю. Пізніше він оприлюднив кадри збиття ворожих БПЛА.

“Коли запитують, як у вас справи… відповідь – як завжди”, – написав він.

Додамо

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram попередив про атаку "Шахедів".