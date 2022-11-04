Українські захисники на Миколаївщині збили іранські дрони-камікадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 4 листопада опублікував відео на якому українські захисники збивають іранські дрони “Shahed-136”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Кіма.
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Кім повідомив про дрони-камікадзе над Миколаївською областю. Пізніше він оприлюднив кадри збиття ворожих БПЛА.
“Коли запитують, як у вас справи… відповідь – як завжди”, – написав він.
Додамо
Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram попередив про атаку "Шахедів".