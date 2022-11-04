Украинские защитники в Николаевской области сбили иранские дроны-камикадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким 4 ноября опубликовал видео на котором украинские защитники сбивают иранские дроны “Shahed-136”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Кима.
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Ким сообщил о дронах-камикадзе над Николаевской областью. Позже он обнародовал кадры сбития вражеских БПЛА.
“Когда спрашивают, как у вас дела… ответ – как обычно”, – написал он.
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Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram предупредил об атаке "Шахедов".