Украинские защитники в Николаевской области сбили иранские дроны-камикадзе

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Ким сообщил о дронах-камикадзе над Николаевской областью. Позже он обнародовал кадры сбития вражеских БПЛА.

“Когда спрашивают, как у вас дела… ответ – как обычно”, – написал он.

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Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram предупредил об атаке "Шахедов".