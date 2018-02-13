"Крымского дезертира" Баранова приговорили к 13 годам тюрьмы

"8 февраля Подольский районный суд Киева суд признал Баранова виновным в совершении дезертирства и Госсовете и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы и лишением воинского звания - младший сержант. Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Киева в течение 30 дней", - отметили в суде.

В то же время, в судебном приговоре отмечается, что обвиняемый, "находясь на территории военной части А1100, которая дислоцировалась в с. Новофедоровка Сакского района АР Крым, в один из дней второй декады марта 2014 года, совершил государственную измену, то есть деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в период вооруженного конфликта, выразившееся - в отказе в один из дней третьей декады марта 2014 года на общем построении личного состава воинской части А1100 выполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных Силах Украины и заявлении о намеринии проходить службу в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Как сообщал УНН, в ноябре 2016 сотрудники СБУ задержали двух военнослужащих-дезертиров (Баранова А.В. и прапорщика Одинцова М. Е), которые отказались выполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных Силах Украины. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ на должности механика самолета воинской части и воздушного радиста авиационного звена смешанной авиационной эскадрильи смешанного авиационного полка воинской части ВС РФ.