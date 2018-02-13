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"Кримського дезертира" Баранова засудили до 13 років в'язниці

"Кримського дезертира" Баранова засудили до 13 років в'язниці

Київ • УНН

 • 12140 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Подільський районний суд Києва засудив до 13 років позбавленні волі за дезертирство та державну зраду колишнього військовослужбовця Збройних Сил України Олександра Баранова, який перейшов на бік Росії. Про це УНН повідомили у суді.

“8 лютого Подільський районний суд Києва суд визнав Баранова винним у скоєнні дезертирства та держзраді та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі та позбавленням військового звання — молодший сержант. Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Києва протягом 30 днів”, — зазначили у суді.

Водночас, у судовому вироку зазначається, що обвинувачений, “знаходячись на території військової частини А1100, яка дислокувалась в смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим, в один із днів другої декади березня 2014 року, вчинив державну зраду, тобто діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, що виразилося: — у відмові в один із днів третьої декади березня 2014 року на загальному шикуванні особового складу військової частини А1100 виконувати обов’язки несення військової служби у Збройних Силах України та заяві про намір проходити службу в Збройних Силах Російської Федерації”.

Як повідомляв УНН, у листопаді 2016 року співробітники СБУ затримали двох військовослужбовців-дезертирів (Баранова О.В. та прапорщика Одинцова М. Є), які відмовились виконувати обов'язки несення військової служби у Збройних Силах України. У подальшому вони уклали контракти про проходження військової служби в ЗС РФ на посаді механіка літака військової частини та повітряного радисту авіаційної ланки змішаної авіаційної ескадрильї змішаного авіаційного полку військової частини ЗС РФ.

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