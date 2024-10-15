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Крымский гауляйтер предложил называть оккупированные территории Украины "историческими"

Крымский гауляйтер предложил называть оккупированные территории Украины "историческими"

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 14:25  •  7282 просмотра

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Самопровозглашенный "премьер" Крыма предложил заменить термин "новые регионы" на "исторические". Это часть пропагандистской кампании для уничтожения украинского исторического и культурного наследия.

Самопровозглашенный "премьер" оккупированного Крыма предложил называть оккупированные территории "историческими" вместо "новых регионов", передает УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов предложил заменить термин "новые регионы" на "исторические", утверждая, что эти территории якобы всегда принадлежали россии, что является частью масштабной пропагандистской кампании по уничтожению украинского исторического и культурного наследия.

Напомним 

Оккупационные власти Крыма снова назначили Сергея Аксенова "главой" республики.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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