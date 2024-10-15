Кримський гауляйтер запропонував називати окуповані території України “історичними”
Київ • УНН
Самопроголошений "прем'єр" Криму запропонував замінити термін "нові регіони" на "історичні". Це частина пропагандистської кампанії для знищення української історичної та культурної спадщини.
Самопроголошений "премʼєр" окупованого Криму запропонував називати окуповані території "історичними" замість "нових регіонів", передає УНН з посиланням на Центр Національного Спротиву.
Кримський гауляйтер сергій аксьонов запропонував замінити термін "нові регіони" на "історичні", стверджуючи, що ці території нібито завжди належали росії, що є частиною масштабної пропагандистської кампанії для знищення української історичної та культурної спадщини.
Нагадаємо
Окупаційна влада Криму знову призначила сергія аксьонова "главою" республіки.