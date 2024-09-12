росіяни вчергове призначили сергія аксьонова "главою" окупованого Криму
Київ • УНН
Окупаційна влада Криму призначила Сергія Аксьонова новим "главою" республіки. За його кандидатуру проголосували 73 депутати кримського парламенту, після чого відбулася урочиста церемонія складання присяги.
Окупаційна влада Криму призначила сергія аксьонова новим "главою" республіки. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що депутатам було представлено трьох кандидатів на вибори на пост глави республіки - ними стали Сергій Аксьонов ( "Єдина Росія"), Сергій Богатиренко ( "Комуністична партія") і Андрій Гуріненко ( "Нові люди").
Кожен з них звернувся до парламентарів з основними положеннями програми майбутніх заходів у разі виборів. Після цього відбулося голосування, за результатами якого було обрано Сергія Аксьонова.
За його кандидатуру проголосували 73 депутати кримського парламенту, за Сергія Богатиренка – 2 голоси.
Після оголошення результатів голова Держради Володимир Константинов підписав указ про обрання Сергія Аксьонова "главою" республіки Крим. Потім відбулася урочиста церемонія складання присяги.
Доповнення
Сергій Аксьонов очолює регіон з 2014 року. Спочатку 14 квітня 2014 року указом президента рф Володимира Путіна призначений виконувачем обов'язків "глави" Республіки Крим.
Згодом 9 жовтня 2014 року обраний "головою" Республіки Крим за результатами голосування депутатів Державної ради Криму. З того часу він був переобраний на цю посаду.
Нагадаємо
Центр національного спротиву з'ясував, що окупаційна влада Криму запровадила "дострокове голосування" перед " місцевими виборами" 8 вересня через відсутність інтересу населення. Зареєстровано понад 300 тисяч "виборців", переважно бюджетників та солдатів, для забезпечення явки.