россияне в очередной раз назначили Сергея Аксенова «главой» оккупированного Крыма
Киев • УНН
Оккупационные власти Крыма назначили Сергея Аксенова новым «главой» республики. За его кандидатуру проголосовали 73 депутата крымского парламента, после чего состоялась торжественная церемония принесения присяги.
Оккупационные власти Крыма назначили Сергея Аксенова новым «главой» республики. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что депутатам было представлено трех кандидатов на выборы на пост главы республики - ими стали Сергей Аксенов («Единая Россия»), Сергей Богатыренко («Коммунистическая партия») и Андрей Гуриненко («Новые люди»).
Каждый из них обратился к парламентариям с основными положениями программы будущих мероприятий в случае выборов. После этого состоялось голосование, по результатам которого был избран Сергей Аксенов.
За его кандидатуру проголосовали 73 депутата крымского парламента, за Сергея Богатыренко - 2 голоса.
После оглашения результатов председатель Госсовета Владимир Константинов подписал указ об избрании Сергея Аксенова «главой» республики Крым. Затем состоялась торжественная церемония принесения присяги.
Дополнение
Сергей Аксенов возглавляет регион с 2014 года. Изначально 14 апреля 2014 года указом президента рф Владимира Путина назначен исполняющим обязанности «главы» Республики Крым.
Впоследствии 9 октября 2014 года избран «главой» Республики Крым по результатам голосования депутатов Государственного совета Крыма. С тех пор он был переизбран на эту должность.
Напомним,
Центр национального сопротивления выяснил, что оккупационные власти Крыма ввели «досрочное голосование„ перед “местными выборами» 8 сентября из-за отсутствия интереса населения. Зарегистрировано более 300 тысяч «избирателей», преимущественно бюджетников и солдат, для обеспечения явки.