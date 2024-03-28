Крымские власти подтвердили падение вражеского истребителя над Севастополем

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
krymКрым
sevastopolСевастополь
Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  87806 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  61162 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  81381 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  135847 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  139948 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143183 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152147 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127180 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139890 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126571 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

Новости по теме
Крымские власти подтвердили падение вражеского истребителя над Севастополем

Крымские власти подтвердили падение вражеского истребителя над Севастополем

  •  3159 просмотра
Даже завтра российские ракеты могут полететь в любое государство. Армия путина может прийти в Европу - Зеленский

Даже завтра российские ракеты могут полететь в любое государство. Армия путина может прийти в Европу - Зеленский

  •  5116 просмотра
В госдуме заявили, что Telegram активно сотрудничает с российскими силовиками - росСМИ

В госдуме заявили, что Telegram активно сотрудничает с российскими силовиками - росСМИ

  •  5948 просмотра
Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте

Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте

  •  8568 просмотра
Теракт в подмосковном "Крокусе": в ск рф сделали еще одно заявление об "украинском следе"

Теракт в подмосковном "Крокусе": в ск рф сделали еще одно заявление об "украинском следе"

  •  6602 просмотра
Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным потерям на таможне - Марченко

Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным потерям на таможне - Марченко

  •  9169 просмотра
В 2022 году домохозяйства ежедневно выбрасывали более 1 миллиарда порций пищи - отчет ООН

В 2022 году домохозяйства ежедневно выбрасывали более 1 миллиарда порций пищи - отчет ООН

  •  5828 просмотра
На заседании Совета Украина-НАТО союзники подтвердили свою готовность усилить оборону Украины

На заседании Совета Украина-НАТО союзники подтвердили свою готовность усилить оборону Украины

  •  8390 просмотра
Фейковый сайт приглашает французов "присоединиться к Украине": министерство ВС Франции предостерегло

Фейковый сайт приглашает французов "присоединиться к Украине": министерство ВС Франции предостерегло

  •  6218 просмотра
В оккупированном Крыму российские военные сбили собственный самолет - соцсети

В оккупированном Крыму российские военные сбили собственный самолет - соцсети

  •  8285 просмотра

Популярные

Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц

Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц

  •  121192 просмотра
Нацбанк может привязать гривну к евро

Нацбанк может привязать гривну к евро

  •  119573 просмотра
Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира

Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира

  •  101378 просмотра
Хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: задержан агент рф

Хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: задержан агент рф

  •  90295 просмотра
Над Днепропетровской областью ночью сбили 8 дронов

Над Днепропетровской областью ночью сбили 8 дронов

  •  78468 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

  •  87806 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  185548 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  544736 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  496245 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  510864 просмотра

Крымские власти подтвердили падение вражеского истребителя над Севастополем

Над Севастополем был сбит военный самолет, предположительно, вражеский истребитель Су-27, который упал в 200 метрах от берега, не причинив повреждений.

Война •   •  3159 просмотра
Крымские власти подтвердили падение вражеского истребителя над Севастополем

Даже завтра российские ракеты могут полететь в любое государство. Армия путина может прийти в Европу - Зеленский

По словам Президента Зеленского, армия путина может продвинуться в Европу после Украины, что может привести к тому, что граждане США будут вынуждены воевать как члены НАТО.

Война •   •  5116 просмотра
Даже завтра российские ракеты могут полететь в любое государство. Армия путина может прийти в Европу - Зеленский

В госдуме заявили, что Telegram активно сотрудничает с российскими силовиками - росСМИ

Председатель комитета государственной думы рф по молодежной политике заявил, что платформа Telegram и ее владелец Павел Дуров активно сотрудничают с российскими правоохранительными органами, оперативно реагируя на инциденты и блокируя запрещенный контент в рамках российского законодательства.

Новости Мира •   •  5948 просмотра
В госдуме заявили, что Telegram активно сотрудничает с российскими силовиками - росСМИ

Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте

По словам Президента Владимира Зеленского, Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте, но она не в состоянии отразить еще одно крупное российское наступление.

Война •   •  8568 просмотра
Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте

Теракт в подмосковном "Крокусе": в ск рф сделали еще одно заявление об "украинском следе"

российское следствие утверждает, что задержало еще одного подозреваемого в причастности к теракту в "Крокус Сити", утверждая, что нападавшие якобы получили деньги и криптовалюту из Украины для финансирования преступления, хотя США отрицают причастность Украины и не предоставили никаких доказательств.

Криминал и ЧП •   •  6602 просмотра
Теракт в подмосковном "Крокусе": в ск рф сделали еще одно заявление об "украинском следе"

Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным потерям на таможне - Марченко

Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным убыткам на украинской таможне, которые, по словам министра финансов Сергея Марченко, только в ноябре составили 9 миллиардов гривен.

Экономика •   •  9169 просмотра
Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным потерям на таможне - Марченко

В 2022 году домохозяйства ежедневно выбрасывали более 1 миллиарда порций пищи - отчет ООН

В 2022 году домохозяйства выбрасывали более 1 миллиарда блюд в день, тогда как 783 миллиона человек голодали, а треть человечества сталкивалась с проблемой продовольственной безопасности. Об этом сообщается в отчете ООН об индексе пищевых отходов за 2024 год.

Новости Мира •   •  5828 просмотра
В 2022 году домохозяйства ежедневно выбрасывали более 1 миллиарда порций пищи - отчет ООН

На заседании Совета Украина-НАТО союзники подтвердили свою готовность усилить оборону Украины

На заседании Совета Украина - НАТО члены Альянса подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины от эскалации воздушных ударов со стороны россии.

Война •   •  8390 просмотра
На заседании Совета Украина-НАТО союзники подтвердили свою готовность усилить оборону Украины

Фейковый сайт приглашает французов "присоединиться к Украине": министерство ВС Франции предостерегло

Министерство ВС Франции предупреждает о фейковом сайте "Присоединяйся к Украине", целью которого является проведение дезинформационной кампании, направленной на граждан Франции.

Новости Мира •   •  6218 просмотра
Фейковый сайт приглашает французов "присоединиться к Украине": министерство ВС Франции предостерегло

В оккупированном Крыму российские военные сбили собственный самолет - соцсети

российские военные, вероятно, сбили собственный самолет, взлетавший с аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму, при этом пилот, как сообщается, благополучно катапультировался.

Война •   •  8285 просмотра
В оккупированном Крыму российские военные сбили собственный самолет - соцсети