Крымские власти подтвердили падение вражеского истребителя над Севастополем

Падение военного самолета над Севастополем подтвердил местный "губернатор". Об этом УНН пишет со ссылкой на "Радио свобода".

Детали

Сбитие самолета подтвердил "губернатор" Севастополя михаил развожаев, по словам которого катапультировавшегося пилота спасли.

В пабликах сообщается, что сбитый в Крыму самолет был вражеским истребителем Су-27. Он упал в 200 метрах от берега. В городе пострадавших и повреждений нет.

Причины падения самолета не объявлялись, но в сетях сообщается о громком взрыве, после которого самолет загорелся и начал падать.