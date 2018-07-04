Крым наводнила нелегальная водка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Крыму, в разгар летнего сезона, активизировалась работа нелегальных алкогольщиков. Счет изъятого правоохранителем суррогата идет на десятки тонн, передает УНН.
Так, в начале мая сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали КАМАЗ, в котором перевозили 20 тонн этилового спирта.
В ходе дальнейших мероприятий в Симферополе задержали членов преступной группировки, которые производили из данного спирта контрафактный алкоголь.
“Производство контрафактной водки происходило в переоборудованном под цех нежилом помещении в Симферополе. Здесь правоохранители обнаружили и изъяли 1300 бутылок с контрафактной водкой “Финская” объемом по 0,5 литра и 4720 пустых стеклянных бутылок, оклеенных этикетками “Водка „Финская“, а также технические емкости для производства водки, насосы и бумажные этикетки”, — говорится в сообщении правоохранителей.
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Несколькими месяцами ранее пресс-служба вышеупомянутого управления сообщила о пресечении деятельности группы, которая занималась производством и реализацией нелегального алкоголя в Красноперекопском районе полуострова.
“Подпольный цех по производству алкогольной продукции был организован на территории промышленной зоны села Воинка Красноперекопского района. Объем незаконно изготавливаемой спиртосодержащей жидкости составлял не менее 12 тысяч бутылок в неделю. Дальнейшая реализация контрафакта осуществлялась в городах Красноперекопск, Джанкой, Армянск, Евпатория и поселке Черноморское”, — детализировали в пресс-службе ведомства.
Тогда, по данным силовиков, было изьято 2,5 тыс. бутылок поддельной водки “Финская” и оборудование для ее изготовления.
Как ранее сообщал УНН, в Украине падает производство легальной водки. В этому году сокращение достигло уже 15% по сравнению в показателями прошлого года. А по итогам 2017 года — производство официальной водки просело на 20%.
Тем временем, украинская водка считается одной из лучших в мире. И отечественные производители успешно наращивают объемы экспорта своей продукции за рубеж.