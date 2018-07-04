Крым наводнила нелегальная водка

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 75402 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110398 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131442 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138444 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174593 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154891 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142234 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130582 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 185557 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118378 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

9 марта, 20:23 • 42178 просмотра
"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

9 марта, 20:44 • 41539 просмотра
Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

00:20 • 27054 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

02:39 • 37373 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

03:18 • 77262 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 151189 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 185557 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 193114 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 203508 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 260398 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 174593 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 109839 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 113901 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 115688 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 114819 просмотра
Актуальное
Крым наводнила нелегальная водка

Крым наводнила нелегальная водка

Киев  •  УНН

 • 8610 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. В Крыму, в разгар летнего сезона, активизировалась работа нелегальных алкогольщиков. Счет изъятого правоохранителем суррогата идет на десятки тонн, передает УНН.

Так, в начале мая сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали КАМАЗ, в котором перевозили 20 тонн этилового спирта.

В ходе дальнейших мероприятий в Симферополе задержали членов преступной группировки, которые производили из данного спирта контрафактный алкоголь.

“Производство контрафактной водки происходило в переоборудованном под цех нежилом помещении в Симферополе. Здесь правоохранители обнаружили и изъяли 1300 бутылок с контрафактной водкой “Финская” объемом по 0,5 литра и 4720 пустых стеклянных бутылок, оклеенных этикетками “Водка „Финская“, а также технические емкости для производства водки, насосы и бумажные этикетки”, — говорится в сообщении правоохранителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина нарастила экспорт алкогольных и безалкогольных напитков

Несколькими месяцами ранее пресс-служба вышеупомянутого управления сообщила о пресечении деятельности группы, которая занималась производством и реализацией нелегального алкоголя в Красноперекопском районе полуострова.

“Подпольный цех по производству алкогольной продукции был организован на территории промышленной зоны села Воинка Красноперекопского района. Объем незаконно изготавливаемой спиртосодержащей жидкости составлял не менее 12 тысяч бутылок в неделю. Дальнейшая реализация контрафакта осуществлялась в городах Красноперекопск, Джанкой, Армянск, Евпатория и поселке Черноморское”, — детализировали в пресс-службе ведомства.

Тогда, по данным силовиков, было изьято 2,5 тыс. бутылок поддельной водки “Финская” и оборудование для ее изготовления.

Как ранее сообщал УНН, в Украине падает производство легальной водки. В этому году сокращение достигло уже 15% по сравнению в показателями прошлого года. А по итогам 2017 года — производство официальной водки просело на 20%.

Тем временем, украинская водка считается одной из лучших в мире. И отечественные производители успешно наращивают объемы экспорта своей продукции за рубеж.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы