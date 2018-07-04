Крим заполонила нелегальна горілка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У Криму, в розпал літнього сезону, активізувалася робота нелегальних алкогольників. Рахунок вилученого правоохоронцем сурогату йде на десятки тонн, передає УНН.
Так, на початку травня співробітники Управління ФСБ по Криму і Севастополю затримали КАМАЗ, в якому перевозили 20 тонн етилового спирту.
Під час подальших заходів в Сімферополі затримали членів злочинного угруповання, які виробляли з цього спирту контрафактний алкоголь.
"Виробництво контрафактної горілки відбувалося в переобладнаному під цех нежитловому приміщенні в Сімферополі. Тут правоохоронці виявили та вилучили 1300 пляшок з контрафактною горілкою "Фінська" об'ємом по 0,5 літра і 4720 порожніх скляних пляшок, обклеєних етикетками "Горілка "Фінська", а також технічні ємності для виробництва горілки, насоси та паперові етикетки", - йдеться в повідомленні правоохоронців.
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Кількома місяцями раніше прес-служба вищезгаданого управління повідомила про припинення діяльності групи, яка займалася виробництвом і реалізацією нелегального алкоголю в Красноперекопському районі півострова.
"Підпільний цех з виробництва алкогольної продукції було організовано на території промислової зони села Воїнка Красноперекопського району. Обсяг незаконної спиртовмісної рідини становив не менше 12 тисяч пляшок на тиждень. Подальша реалізація контрафакту здійснювалася в містах Красноперекопськ, Джанкой, Армянськ, Євпаторія та селищі Чорноморське", - деталізували в прес-службі відомства.
Тоді, за даними силовиків, було вилучення 2,5 тис. пляшок підробленої горілки "Фінська" і обладнання для її виготовлення.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні падає виробництво легальної горілки. У цьому році скорочення досягло вже 15% порівняно з показниками минулого року. А за підсумками 2017 року - виробництво офіційної горілки просіло на 20%.
Тим часом, українська горілка вважається однією з кращих у світі. І вітчизняні виробники успішно нарощують обсяги експорту своєї продукції за кордон.