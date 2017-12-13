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10 марта, 16:40 • 102960 просмотра

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Переплачивать за иностранную водку нет никакого смысла - эксперт

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В канун новогодних праздников ожидаемо начинает расти спрос на алкогольную продукцию. На чем не стоит экономить, и как правильно выбрать водку, не переплатив при этом лишнего, в комментарии УНН рассказал директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.

Качество водки, как правило, “оценивается” ощущениями на следующий день, и при выборе этого напитка стоит понимать несколько нюансов, рассказал он.

“Во-первых, есть "горилка" и "горилка особлыва". Разница в том, что "горилка" является более чистым продуктом и соответственно, более безопасна в плане потребления.  Также, очень важно смотреть на состав продукта. Если в составе присутствует сахар и глицерин, то скорее всего, продукт будет неплохо питься, но на следующий день могут возникнуть более сложные последствия, в сравнении с потреблением водки без перечисленных компонентов”, - пояснил эксперт.

Безуглый отметил, что иногда за качество продукта лучше немного доплатить.

“На сегодняшний день, основные производители алкоголя стремятся быть максимально близки к цене МРЦ (минимальная розничная цена, которая составляет 79,55 грн. за 0,5 л. 40%). Но для того, чтобы не ошибиться в выборе продукта, мы рекомендуем лучше доплатить несколько гривен и покупать водку в диапазоне 85 грн. Как правило, бренды, которые не опускают свою цену до МРЦ используют в производстве более качественные спирты и имеют выше уровень защиты от подделок”, - рассказал он.

Эксперт добавил, что алкогольные напитки такие, как виски, ром, вермуты иностранного производства, как правило, по качеству лучше украинских аналогов. Однако, что касается водки, то здесь равный Украине практически нет.

“Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства как-правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то здесь украинская продукция занимает наивысшие места в мировом рейтинге. Опять же, к примеру наш бренд водки Medoff, за последний год получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д. В целом, именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому, тут точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку”, - резюмировал Безуглый.

Напомним, как сообщал УНН, алкоголь употребляют больше 50% украинцев.

Украинские Национальные Новости

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