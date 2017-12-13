Переплачувати за іноземну горілку немає жодного сенсу - експерт

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Напередодні новорічних свят очікувано починає зростати попит на алкогольну продукцію. На чому не варто економити, і як правильно вибрати горілку, щоб не переплатити зайвого, в коментарі УНН розповів директор з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий.

Якість горілки, як правило, "оцінюється" відчуттями на наступний день, і при виборі цього напою потрібно розуміти кілька нюансів, розповів він.

"По-перше, є "горілка" і "горілка Особлива". Різниця в тому, що "горілка" є більш чистим продуктом і відповідно, більш безпечна в плані споживання. Також, дуже важливо дивитися на склад продукту. Якщо в складі присутній цукор і гліцерин, то швидше за все, продукт буде непогано питися, але на наступний день можуть виникнути складніші наслідки, в порівнянні зі споживанням горілки без перерахованих компонентів", - пояснив експерт.

Безуглий зазначив, що іноді за якість продукту краще трохи доплатити.

"На сьогоднішній день, основні виробники алкоголю прагнуть бути максимально близькі до ціни МРЦ (мінімальна роздрібна ціна, яка становить 79,55 грн. За 0,5 л. 40%). Але для того, щоб не помилитися у виборі продукту, ми рекомендуємо краще доплатити кілька гривень і купувати горілку в діапазоні 85 грн. Як правило, бренди, які не знижують свою ціну до МРЦ використовують у виробництві більш якісні спирти і мають вищий рівень захисту від підробок", - розповів він.

Експерт додав, що алкогольні напої такі, як віскі, ром, вермути іноземного виробництва, як правило, за якістю краще українських аналогів. Однак, що стосується горілки, то тут рівний Україні практично немає.

"Віскі, ром, вермути і навіть вино іноземного виробництва як-правило, краще українських аналогів. Але якщо мова йде про горілку, то тут українська продукція займає найвищі місця в світовому рейтингу. Знову ж, наприклад наш бренд горілки Medoff, за останній рік отримав 10 нагород на світових дегустаційних конкурсах в США, Німеччині, Бельгії і т.д. В цілому, саме українська горілка вважається однією з кращих у світі, і тому, тут точно не варто переплачувати за іноземну етикетку", - резюмував Безуглий.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, алкоголь вживають більше 50% українців.

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