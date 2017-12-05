Алкоголь употребляют больше 50% украинцев – исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Четверть украинцев никогда не употребляли алкголь, одноко регулярно выпивают более 50%. Об этом свидетельствуют данные Research & Branding Group, передает УНН.
Отмечается, что самый высокий удельный вес употребляющих спиртные напитки наблюдается среди лиц в возрасте от 30 до 39 лет (70%), а самый низкий — среди тех, кому уже исполнилось 60 лет (42%).
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Напомним, как сообщал УНН, в среднем каждый взрослый украинец выпивает 8 литров алкоголя в год. И, не смотря на значительное подорожание спиртного на протяжении последних трех лет, пить меньше население Украины не стало.
Единственное к чему привели высокие цены, так это к росту спроса на более дешевый и менее качественный (подпольного производства) продукт.
Эксперты отмечают, что в случае дальнейшего повышение акцизов, доля теневого рынка алкогольных напитков будет расти и может достигнуть 80-90%.