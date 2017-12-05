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10 марта, 09:12 • 106803 просмотра

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Алкоголь употребляют больше 50% украинцев – исследование

Алкоголь употребляют больше 50% украинцев – исследование

Киев  •  УНН

 • 9063 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Четверть украинцев никогда не употребляли алкголь, одноко регулярно выпивают более 50%. Об этом свидетельствуют данные Research & Branding Group, передает УНН.

Отмечается, что самый высокий удельный вес употребляющих спиртные напитки наблюдается среди лиц в возрасте от 30 до 39 лет (70%), а самый низкий — среди тех, кому уже исполнилось 60 лет (42%).

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Напомним, как сообщал УНН, в среднем каждый взрослый украинец выпивает 8 литров алкоголя в год. И, не смотря на значительное подорожание спиртного на протяжении последних трех лет, пить меньше население Украины не стало.

Единственное к чему привели высокие цены, так это к росту спроса на более дешевый и менее качественный (подпольного производства) продукт.

Эксперты отмечают, что в случае дальнейшего повышение акцизов, доля теневого рынка алкогольных напитков будет расти и может достигнуть 80-90%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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