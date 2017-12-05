Алкоголь вживають більше 50% українців - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Чверть українців ніколи не вживали алкголь, однак регулярно випивають більше 50%. Про це свідчать дані Research & Branding Group, передає УНН.
Відзначається, що найвища питома вага вживають спиртні напої спостерігається серед осіб у віці від 30 до 39 років (70%), а найнижчий - серед тих, кому вже виповнилося 60 років (42%).
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Нагадаємо, як повідомляв УНН, в середньому кожен дорослий українець випиває 8 літрів алкоголю в рік. І, не дивлячись на значне подорожчання спиртного протягом останніх трьох років, пити менше населення України не стало.
Єдине до чого привели високі ціни, так це до зростання попиту на більш дешевий і менш якісний (підпільного виробництва) продукт.
Експерти відзначають, що в разі подальшого підвищення акцизів, частка тіньового ринку алкогольних напоїв буде рости і може досягти 80-90%.