Украина нарастила экспорт алкогольных и безалкогольных напитков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. За первые четыре месяца текущего года Украина экспортировала алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса на 73,9 млн долл. США, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
В то же время, в течение отчетного периода, Украина существенно нарастила и импорт соответствующей продукции. Так, в январе-апреле Украина импортировала алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса на 124,4 млн долл. США, что на 49,2% больше, чем за первые четыре месяца прошлого года.
Также сообщается, что в целом, в течение 2017 года Украина экспортировала алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса на 209,2 млн долл. США. Импорт соответствующей продукции составил 372,8 млн долл. США.
Напомним, за два года Украина значительно нарастила объемы экспорта своего вина на рынки Европы.
А украинская водка считается одной из лучших в мире.
К примеру, отечественный бренд Medoff стал фаворитом слепых дегустаций в разных странах мира. Только в течение 2017 года эта водка получила 16 высоких наград на различных дегустационных конкурсах, проходивших в США, Австралии, Бельгии и др.