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Украина нарастила экспорт алкогольных и безалкогольных напитков

Украина нарастила экспорт алкогольных и безалкогольных напитков

Киев  •  УНН

 • 15921 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. За первые четыре месяца текущего года Украина экспортировала алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса на 73,9 млн долл. США, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

В то же время, в течение отчетного периода, Украина существенно нарастила и импорт соответствующей продукции. Так, в январе-апреле Украина импортировала алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса на 124,4 млн долл. США, что на 49,2% больше, чем за первые четыре месяца прошлого года.

Также сообщается, что в целом, в течение 2017 года Украина экспортировала алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса на 209,2 млн долл. США. Импорт соответствующей продукции составил 372,8 млн долл. США.

Напомним, за два года Украина значительно нарастила объемы экспорта своего вина на рынки Европы.

А украинская водка считается одной из лучших в мире.

К примеру, отечественный бренд Medoff стал фаворитом слепых дегустаций в разных странах мира. Только в течение 2017 года эта водка получила 16 высоких наград на различных дегустационных конкурсах, проходивших в США, Австралии, Бельгии и др.

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