Україна наростила експорт алкогольних і безалкогольних напоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. За перші чотири місяці поточного року Україна експортувала алкогольних та безалкогольних напоїв та оцту на 73,9 млн дол. США, що на 15,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Водночас, протягом звітного періоду, Україна суттєво наростила й імпорт відповідної продукції. Так, у січні-квітні Україна імпортувала алкогольних та безалкогольних напоїв та оцту на 124,4 млн дол. США, що на 49,2% більше, ніж за перші чотири місяці минулого року.
Також повідомляється, що загалом, протягом 2017 року Україна експортувала алкогольних та безалкогольних напоїв та оцту на 209,2 млн дол. США. Імпорт відповідної продукції становив 372,8 млн дол. США.
Нагадаємо, за два роки Україна значно наростила обсяги експорту свого вина на ринки Європи.
А українська горілка вважається однією із найкращих у світі.
До прикладу, вітчизняний бренд Medoff став фаворитом сліпих дегустацій у різних країнах світу. Лише протягом 2017 року ця горілка отримала 16 високих нагород на різних дегустаційних конкурсах, що проходили у США, Австралії, Бельгії тощо.