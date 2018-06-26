Легальной водки в Украине производят все меньше
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В января-мае текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство водки в Украине сократилось на 13% - до 4 млн 787 тыс. дал. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
Также, за год Украина уменьшила производство коньяка и бренди — на 3%. В частности, в январе-мае было произведено 758 тыс. дал соответствующей продукции.
Наряду с этим, было зафиксировано увеличение производства ликеров. В январе-мае, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство ликеров выросло на 23,4% — до 2 млн 907 тыс. дал.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя.
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Напомним, в течение последних трех лет рынок легального алкоголя в Украине переживает период глубокой стагнации. Только по итогам 2017 года производство официальной водки сократилось примерно на 20%.
Причины упадка легальных производителей специалисты видят в нелепой налоговой политике государства, которая пошла на значительное повышение алкогольных акцизов, предоставив таким образом теневым игрокам рынка карт-бланш для активного развития.
Обострилась ситуация из-за низкой покупательной способности граждан и неэффективной борьбы с “нелегалами” со стороны правоохранительных органов.
В итоге — уровень теневого алкогольного рынка, по разным оценкам, в настоящее время достигает отметки от 60% до 70%.
Как ранее писал УНН, бренд “Arctica” два года подряд признан лучшей украинской водкой года.