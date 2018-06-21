Горілка буває різною, або Найкумедніші бренди в одній новині

КИЇВ. 21 червня. УНН. Горілка за всіх часів та народів завжди була невід’ємним атрибутом святкових столів у слов’ян. Напій має цікаву історію, і його популярність з плином часу аж ніяк не втрачається. Від домашньої сивухи до всесвітньо відомих горілчаних брендів — приблизно такий шлях роками долала оковита в різних країнах світу. УНН зібрав в одній новині найкумедніші та найоригінальніші “імена” горілки, які дають напою і до сьогодні креативні рекламщики та маркетологи.