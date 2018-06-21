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Горілка буває різною, або Найкумедніші бренди в одній новині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Горілка за всіх часів та народів завжди була невід’ємним атрибутом святкових столів у слов’ян. Напій має цікаву історію, і його популярність з плином часу аж ніяк не втрачається. Від домашньої сивухи до всесвітньо відомих горілчаних брендів — приблизно такий шлях роками долала оковита в різних країнах світу. УНН зібрав в одній новині найкумедніші та найоригінальніші “імена” горілки, які дають напою і до сьогодні креативні рекламщики та маркетологи.

І так, перший номер у списку — горілка “Сердючка”

Натхненні шоу-бізнесом творці цього бренду нанесли на етикетку напою навіть фото самої Сердючки.

Другий номер — горілка “Хохлушка”.

На створення такого бреду виробників алкоголю надихнула український політик — Юлія Тимошенко.

Третій номер — горілка “Дрова”.

Автори бренду або на щось натякають, або ж щось констатують.

Четвертий номер — горілка “Окулістус”.

Творці цього бренду або ж шанувальники лікарів, або ж просто креативні хлопці, які фактично пропонують споживачеві під час уживання напою контролювати можливості свого зору.

Під номер п’ять ми розташували горілку “Білочка”

Судячи із напису на етикетці, білочка таки приходить, до тих, хто не знає міри під час вживання алкоголю.

Номер шість — горілка “Молодість” та “Довголіття”

Ці бренди, напевно, вийшли з-під пера одного майстра і відверто вводять в оману покупців.

Номер сім — горілка “Світла голова”

Назва напою наче обіцяє, що споживач такої горілки після її вживання не матиме тяжких симптомів похмілля.

Номер вісім — “Happy vodka”

“Смайлик” на етикетці підморгує споживачеві, напевно, обіцяючи приємні враження та хороший настрій.

Номер дев’ять — горілка “Добрий лось”

Додати до такої лаконічної назви навіть нічого.

Номер десять — горілка “Нафта”

Творці бренду пропонують горілку у чорних бочках. Чи не відлякує така подача потенційних споживачів, можна лише гадати. Та ми б не купували...

Насамкінець, зауважимо, що чимало горілчаних брендів мають солідні та стримані “імена”. Як от, наприклад, “Medoff”, “Nemiroff”, “Absolut”, “Arctica”, “Столична”, “Царська” чи “Козацька”. І судячи із того, що саме такі бренди є більш відомими та популярними, аніж перераховані вище “оригінальні”, можна прийти до висновку, що креатив не завжди працює в інтересах товару. А надмірний креатив і зовсім, може відлякати клієнтів.

Нагадаємо, як раніше писав УНН, бренд “Arctica” два роки поспіль визнаний кращою українською горілкою року.

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