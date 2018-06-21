Водка бывает разной, или Самые забавные бренды в одной новости

КИЕВ. 21 июня. УНН. Водка во все времена и народы всегда была неотъемлемым атрибутом праздничных столов у славян. Напиток имеет интересную историю, и его популярность с течением времени отнюдь не теряется. От домашней сивухи к всемирно известных водочных брендов - примерно такой путь годами преодолевала водка в разных странах мира. УНН собрал в одной новости смешные и оригинальные "имена" водки, которые дают напитку и сегодня креативные рекламщики и маркетологи.