Легальної горілки в Україні виробляють все менше
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. У cічні-травні поточного року, порівняно із аналогічним періодом минулого року, виробництво горілки в Україні скоротилося на 13% - до 4 млн 787 тис. дал. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
Також, за рік Україна зменшила виробництво коньяку та бренді - на 3%. Зокрема, у січні-травні було вироблено 758 тис. дал відповідної продукції.
Поряд з цим, було зафіксовано збільшення виробництва лікерів. У січні-травні, порівняно з аналогічним періодом минулого року, виробництво лікерів зросло на 23,4% - до 2 млн 907 тис. дал.
Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя.
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Нагадаємо, протягом останніх трьох років ринок легального алкоголю в Україні переживає період глибокої стагнації. Лише за підсумками 2017 року виробництво офіційної горілки скоротилося приблизно на 20%.
Причини занепаду легальних виробників фахівці вбачають у недолугій податковій політиці держави, яка пішла на значне підвищення алкогольних акцизів, надавши таким чином тіньовим гравцям ринку карт-бланш для активного розвитку.
Загострилася ситуація через низьку купівельну спроможність громадян та неефективну боротьбу з "нелегалами" з боку правоохоронних органів.
У підсумку – рівень тіньового алкогольного ринку, за різними оцінками, наразі досягає позначки від 60% до 70%.
Як раніше писав УНН, бренд “Arctica” два роки поспіль визнаний кращою українською горілкою року.