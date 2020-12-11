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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66781 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 88887 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113727 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148945 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197852 просмотра

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Криклий ожидает, что концессия дорог принесет Украине 1,5 млрд долларов инвестиций

Криклий ожидает, что концессия дорог принесет Украине 1,5 млрд долларов инвестиций

Киев  •  УНН

 • 12956 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сейчас Украиной совместно с европейским банком подготовлено концессионные проекты на 1,5 млрд долларов инвестиций. Об этом конференции UkraineInvest завил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.

"У нас уже есть проект концессии - "Черноморск", там много сложных вопросов, будет завершено технико-экономическое обоснование в начале следующего года, и мы перейдем к процессу тендера, увидим, кто станет концессионером. Мы также хотим начать процесс концессии в Бердянске, Одесском пассажирском терминале и контейнерном терминале в Черноморскую. В следующие несколько месяцев у нас уже будут опубликованы окончательные результаты экспертизы по 6 вокзалах железнодорожных, мы хотим подчеркнуть, что это действительно великолепные возможности для инвестиций. Также концессионные проекты по автодорогам совместно с европейским банком (ЕБРР - ред.) мы подготовили проектов на 1,5 млрд долларов инвестиций, у нас 6 лотов, мы ожидаем, что в следующем году начнем концессию дорог", - отметил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Криклий рассказал о концессии дорог, вокзалов и аэропортов

Напомним, в 2020 году Украина заключила два концессионные соглашения на сумму более 130 млн долларов, одна из них стала крупнейшей в Украине за всю историю.

Как ранее сообщал УНН, в этом году Украина впервые успешно передала в концессию порты "Херсон" и "Ольвия". "Ольвия", в частности, передана катарской компании, которая взяла на себя обязательства инвестировать в порт 3,4 млрд грн и еще 80 млн грн - в инфраструктуру Николаева. В то же время, платеж государству составит 80 млн грн с учетом индексации и 0,75% от чистого дохода концессионера, что в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год.

Также, Украина присоединилась к 100+ стран, практикующих концессию инфраструктуры.

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