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Україна цього року уклала найбільшу концесійну угоду за всю історію - Шмигаль

Київ • УНН

 • 20337 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У 2020 році Україна уклала дві концесійні угоди на суму понад 130 млн доларів, одна з них стала найбільшою в Україні за всю історію. Про це під час пресконференції “Україна: інвестиційна галузь в часи змін” повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Впровадженні у 2020 році ініціативи уряду щодо реалізації інвестиційного потенціалу України вже дають свої плоди, у 2020 році було укладено дві концесійні угоди на загальну суму понад 130 млн доларів, одна з них стала найбільшою в історії України”, — зазначив він.

Так, за його словами, протягом 2021-2022 років планується укладення концесійних угод щодо морських портів, автошляхів, аеропортів, залізничних доріг та інших об’єктів інфраструктури.

“Окрім того, за 9 місяців 2020 року в рамках програми приватизації і Фонду державного майна було продано більше 300 об’єктів державної власності на загальну суму близько 2 млрд гривень, в порівняні з аналогічним періодом минулого року надходження від приватизації зросли майже в 5 разів. А наступного року ми плануємо зростання від цього року в 6 разів”, — додав Шмигаль.

Нагадаємо, в цьому році Україна вперше успішно передала в концесію порти “Херсон” і “Ольвія”. “Ольвія”, зокрема, передана катарській компанії, яка взяла на себе зобов’язання інвестувати в порт 3,4 млрд грн і ще 80 млн грн — в інфраструктуру Миколаєва. Водночас, платіж державі становитиме 80 млн грн з урахуванням індексації та 0,75% від чистого доходу концесіонера, що в 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік.

Як раніше повідомлялося в УНН, Україна приєдналася до 100+ країн, які практикують концесію інфраструктури. 

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