Украина в этом году заключила крупнейшее концессионное соглашение в истории - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В 2020 году Украина заключила два концессионных соглашения на сумму более 130 млн долларов, одно из них стала крупнейшим в Украине за всю историю. Об этом во время пресс-конференции "Украина: инвестиционная отрасль во времена перемен" сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Внедрение в 2020 году инициативы правительства по реализации инвестиционного потенциала Украины уже дают свои плоды, в 2020 году было заключено два концессионных соглашения на общую сумму более 130 млн долларов, одно из них стало крупнейшей в истории Украины", - отметил он.
Так, по его словам, в 2021-2022 годах планируется заключение концессионных соглашений в отношении морских портов, дорог, аэропортов, железных дорог и других объектов инфраструктуры.
"Кроме того, за 9 месяцев 2020 года в рамках программы приватизации и Фонда государственного имущества было продано более 300 объектов государственной собственности на общую сумму около 2 млрд гривен, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от приватизации выросли почти в 5 раз. А в следующем году мы планируем рост с этого года в 6 раз", - добавил Шмыгаль.
Напомним, в этом году Украина впервые успешно передала в концессию порты "Херсон" и "Ольвия". "Ольвия", в частности, передана катарской компании, которая взяла на себя обязательства инвестировать в порт 3,4 млрд грн и еще 80 млн грн - в инфраструктуру Николаева. В то же время платеж государству составит 80 млн грн с учетом индексации и 0,75% от чистого дохода концессионера, что в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год.
Как ранее сообщалось в УНН, Украина присоединилась к числу 100+ стран, практикующих концессию инфраструктуры.