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Криклій очікує, що концесія доріг принесе Україні 1,5 млрд доларів інвестицій

Криклій очікує, що концесія доріг принесе Україні 1,5 млрд доларів інвестицій

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Наразі Україною спільно з європейським банком підготовлено концесійні проекти на 1,5 млрд доларів інвестицій. Про це під конференції UkraineInvest завив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.

“У нас вже є проект концесії — „Чорноморськ“, там багато складних питань, буде завершено техніко-економічне обґрунтування на початку наступного року, і ми перейдемо до процесу тендеру, побачимо, хто стане концесіонером. Ми також хочемо почати процес концесії у Бердянську, Одеському пасажирському терміналі і контейнерному терміналі у Чорноморську. У наступні декілька місяців у нас уже будуть опубліковані остаточні результати експертизи по 6 вокзалах залізничних, ми хочемо підкреслити, що це справді чудові можливості для інвестицій. Також є концесійні проекти по автодорогах спільно з європейським банком (ЄБРР - ред.) ми підготували проектів на 1,5 млрд доларів інвестицій, у нас 6 лотів, ми очікуємо, що наступного року розпочнем концесію доріг”, — зазначив міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Криклій розповів про концесію доріг, вокзалів та аеропортів

Нагадаємо, у 2020 році Україна уклала дві концесійні угоди на суму понад 130 млн доларів, одна з них стала найбільшою в Україні за всю історію.

Як раніше повідомляв УНН, в цьому році Україна вперше успішно передала в концесію порти “Херсон” і “Ольвія”. “Ольвія”, зокрема, передана катарській компанії, яка взяла на себе зобов’язання інвестувати в порт 3,4 млрд грн і ще 80 млн грн — в інфраструктуру Миколаєва. Водночас, платіж державі становитиме 80 млн грн з урахуванням індексації та 0,75% від чистого доходу концесіонера, що в 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік.

Також, Україна приєдналася до 100+ країн, які практикують концесію інфраструктури.

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