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Криклий анонсировал концессионные конкурсы в четырех крупных морпортах

Киев • УНН

 • 14270 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Следующий концессионный конкурс планируется в морском порту Черноморск, а также в морских портах Мариуполя, Бердянска и Одессы. Об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Криклий анонсировал концессионные конкурсы в четырех крупных морпортах

"Государственно-частное партнерство является нашим фаворитом, поэтому не останавливаемся. Готовим концессионные проекты в морских портах Мариуполь, Бердянск, Одесса и Черноморск. Следующий концессионный конкурс будет в морском порту Черноморск. Там мы предлагаем инвесторам контейнерный терминал и паромную переправу", - сообщил Криклий.

Он отметил, что дальше конкурс пройдет в морском порту Одессы, где инвесторов должен заинтересовать пассажирский терминал и гостиница.

"Кроме этого, при поддержке Всемирного банка работаем над проектами концессионных дорог. "Львов - Стрый" и "Львов-Тернополь". До конца февраля планируем определиться относительно концессионных проектов в аэропортах Львов, Запорожье, Херсон и Черновцы. Также готовим концессии вокзалов железнодорожных станций Чоп, Днепр Николаев, Харьков, Хмельницкий, которые должны дать новое качество для наших пассажиров на железной дороге", - резюмировал Криклий.

Напомним, что в Мининфраструктуры изучают возможность передачи в концессию четырех аэропортов.

Как ранее сообщалось в УНН, в концессию передали Херсонский морпорт, а компания из Катара стала победителем конкурса на концессию в порту Ольвия.

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