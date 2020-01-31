У Мінінфраструктури вивчають можливість передачі в концесію чотирьох аеропортів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Міністерстві інфраструктури України вивчають можливість передачі у концесію чотирьох аеропортів, зокрема, у Львові та Запоріжжі. Про це заявив очільник Міністерства Владислав Криклій в інтерв’ю виданню "Новое Время", передає УНН.
Відповідаючи на запитання, які плани у Міністерства щодо внутрішніх перельотів по Україні, Криклій зазначив:
"У цьому році ми виросли трішки менше ніж на 20% по пасажиропотоку і хочемо, щоб цей тренд зберігався. Нам є куди рости, ми тільки підходимо до показників Молдови. А треба, все-таки, набирати темпи. Для цього ми вивчаємо можливість здачі в концесію чотирьох аеропортів - Львів, Херсон, Запоріжжя, Чернівці".
За його словами, це не означає, що всі аеропорти обов’язково здадуть у концесію.
"Це означає, що у нас буде підготовлено якась пропозиція в різних варіаціях", - наголосив міністр.
Як повідомляв УНН, Міністерство інфраструктури у 2020 році планує надати статус міжнародного аеропорту у Білій Церкві, ввести єдиний е-квиток та ввести послугу доставки ліків поштою.