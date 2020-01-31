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В Мининфраструктуры изучают возможность передачи в концессию четырех аэропортов

Киев • УНН

 • 17566 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Министерстве инфраструктуры Украины изучают возможность передачи в концессию четырех аэропортов, в частности, во Львове и Запорожье. Об этом заявил глава Министерства Владислав Криклий в интервью изданию "Новое Время", передает УНН.

В Мининфраструктуры изучают возможность передачи в концессию четырех аэропортов

Отвечая на вопрос, какие планы у Министерства относительно внутренних перелетов по Украине, Криклий отметил:

"В этом году мы выросли немного меньше чем на 20% по пассажиропотоку и хотим, чтобы этот тренд сохранялся. Нам есть куда расти, мы только подходим к показателям Молдовы. А надо, все-таки, набирать темпы. Для этого мы изучаем возможность сдачи в концессию четырех аэропортов - Львов, Херсон, Запорожье, Черновцы".

По его словам, это не значит, что все аэропорты обязательно сдадут в концессию.

"Это означает, что у нас будет подготовлено какое-то предложение в различных вариациях", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, Министерство инфраструктуры в 2020 году планирует предоставить статус международного аэропорта в Белой Церкви, ввести единый е-билет и ввести услугу доставки лекарств по почте.

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