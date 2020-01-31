Криклій анонсував концесійні конкурси у чотирьох великих морпортах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Наступний концесійний конкурс планується у морському порту Чорноморськ, а також у морських портах Маріуполя, Бердянська та Одеси. Про це заявив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації переможців перших концесійних конкурсів в портах України, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
"Державно-приватне партнерство є нашим фаворитом, тож не зупиняємось. Готуємо концесійні проекти у морських портах Маріуполь, Бердянськ, Одеса та Чорноморськ. Наступний концесійний конкурс буде в морському порту Чорноморськ. Там ми пропонуємо інвесторам контейнерний термінал та поромну переправу", - повідомив Криклій.
Він зазначив, що далі конкурс пройде у морському порту Одеси, де інвесторів має зацікавити пасажирський термінал та готель.
"Окрім цього, за підтримки Світового банку працюємо над проектами концесійних доріг. "Львів – Стрій" та "Львів –Тернопіль". До кінця лютого плануємо визначитись щодо концесійних проектів у аеропортах Львів, Запоріжжя, Херсон та Чернівці. Також готуємо концесії вокзалів залізничних станцій Чоп, Дніпро Миколаїв, Харків, Хмельницький, які мають дати нову якість для наших пасажирів на залізниці", – резюмував Криклій.
Нагадаємо, що у Мінінфраструктури вивчають можливість передачі в концесію чотирьох аеропортів.
Як раніше повідомлялося в УНН, у концесію передали Херсонський морпорт, а компанія з Катару стала переможцем конкурсу на концесію в порту Ольвія.