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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39711 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102446 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124444 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131969 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169126 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153343 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141082 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Лед тронулся: "Укртрансгаз" и НКРЭКУ начали диалог по Кодексу ГТС

Лед тронулся: "Укртрансгаз" и НКРЭКУ начали диалог по Кодексу ГТС

Киев  •  УНН

 • 14736 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. “Укртрансгаз” и НКРЭКУ начали диалог по новой редакции Кодекса ГТС и введению суточного балансирования на рынке природного газа. В результате первой встречи стороны смогли согласовать ряд позиций по подготовке изменений для совершенствования Кодекса ГТС, передает УНН со ссылкой на “Укртрансгаз”.

"18 июля состоялась первая встреча представителя Секретариата Энергетического Сообщества,"Укртрансгаза" и НКРЭКУ в рамках медиации, назначенной Энергетическим Сообществом с целью приведения Кодекса газотранспортной системы к нормам европейского энергетического законодательства. На ней стороны выразили свои позиции, что позволило найти ряд общих точек и согласовать подготовку изменений на основе достигнутых договоренностей“, — говорится в сообщении компании.

Следующая сессия с медиатором Энергетического Сообщества запланирована на 25 июля.

Как сообщалось ранее, “Укртрансгаз” уверяет, что НКРЭКУ проигнорировала законное право оператора ГТС разрабатывать Кодекс и тем самым нарушила нормы закона о рынке природного газа.

Кроме того, в компании утверждают, что новая редакция Кодекса ГТС, разработаная и принятая НКРЭКУ не только не соответствует европейскому энергетическому законодательству, но и несет значительные риски как для оператора ГТС, так и для существования рынка газа в целом.

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