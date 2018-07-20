Лед тронулся: "Укртрансгаз" и НКРЭКУ начали диалог по Кодексу ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. “Укртрансгаз” и НКРЭКУ начали диалог по новой редакции Кодекса ГТС и введению суточного балансирования на рынке природного газа. В результате первой встречи стороны смогли согласовать ряд позиций по подготовке изменений для совершенствования Кодекса ГТС, передает УНН со ссылкой на “Укртрансгаз”.
"18 июля состоялась первая встреча представителя Секретариата Энергетического Сообщества,"Укртрансгаза" и НКРЭКУ в рамках медиации, назначенной Энергетическим Сообществом с целью приведения Кодекса газотранспортной системы к нормам европейского энергетического законодательства. На ней стороны выразили свои позиции, что позволило найти ряд общих точек и согласовать подготовку изменений на основе достигнутых договоренностей“, — говорится в сообщении компании.
Следующая сессия с медиатором Энергетического Сообщества запланирована на 25 июля.
Как сообщалось ранее, “Укртрансгаз” уверяет, что НКРЭКУ проигнорировала законное право оператора ГТС разрабатывать Кодекс и тем самым нарушила нормы закона о рынке природного газа.
Кроме того, в компании утверждают, что новая редакция Кодекса ГТС, разработаная и принятая НКРЭКУ не только не соответствует европейскому энергетическому законодательству, но и несет значительные риски как для оператора ГТС, так и для существования рынка газа в целом.