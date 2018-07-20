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Крига скресла: "Укртрансгаз" та НКРЕКП розпочали діалог щодо Кодексу ГТС

Київ • УНН

 • 14738 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. “Укртрансгаз” та НКРЕКП розпочали діалог щодо нової редакції Кодексу ГТС та запровадження добового балансування на ринку природного газу. У результаті першої зустрічі сторони змогли узгодити низку позицій щодо підготовки змін для вдосконалення Кодексу ГТС, передає УНН з посиланням на “Укртрансгаз”.

“18 липня відбулась перша зустріч представника Секретаріату Енергетичного Співтовариства, „Укртрансгазу“ та НКРЕКП в рамках медіації, призначеної Енергетичним Співтовариством з метою приведення Кодексу газотранспортної системи до норм європейського енергетичного законодавства. На ній сторони висловили свої позиції, що дозволило знайти низку спільних точок та узгодити підготовку змін на основі досягнутих домовленостей”, — сказано у повідомленні компанії.

Наступна сесія з медіатором Енергетичного Співтовариства запланована на 25 липня.

Як повідомлялось раніше, “Укртрансгаз” запевняє, що НКРЕКП проігнорувала законне право оператора ГТС розробляти Кодекс і тим самим порушила норми закону про ринок природного газу.

Крім того, у компанії стверджують, що нова редакція Кодексу ГТС, розроблена і прийнята НКРЕКП не тільки не відповідає європейському енергетичному законодавству, але й несе значні ризики як для оператора ГТС, так і для існування ринку газу в цілому.

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