Кремль: взлома личной почты В.Суркова не могло быть

"Ознакомились, интересный документ. Это не он. Более того, могу добавить - он не пользуется электронной почтой. Поэтому кто-то сильно попотел, верстая этот документ", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с документами со сломанной почты В.Суркова.

Отвечая на вопрос о том, использует ли В.Сурков электронную почту хотя бы в личных целях, Д.Песков сказал: "Нет, никакой не пользуется".

"Существует закон о государственной тайне, согласно которому мы обязаны соблюдать очень строго регламентированный режим при работе со сведениями и информацией, которые составляют государственную тайну, относящиеся к той или иной классификации гостайны. Это то, что жестко регламентировано и связано с ответственностью, вплоть до уголовной. Все остальное никак не регламентировано", - добавил Д.Песков, отвечая на вопрос журналиста, накладывает ли Кремль какое-то ограничение на использование электронной почты, не связанной с правительственными или административными серверами.

Накануне украинские СМИ сообщили о публикации документов, якобы полученных хакерами в результате взлома личной электронной почты Владислава Суркова. Его переписка якобы содержала "план по дестабилизации Украины", рассчитанный на 2016-2017 годы.

В СБУ заявили, что часть документов совпадает с материалами, изъятыми во время обысков у участников сепаратистских движений в Закарпатской области.

В исследовательской группе Bellingcat сообщили, что считают некоторые опубликованные документы подлинными и был взломан ящик, которым В.Сурков пользовался как минимум в 2014 году.