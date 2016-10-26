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Кремль: зламу особистої пошти В.Суркова не могло бути

Кремль: зламу особистої пошти В.Суркова не могло бути

Київ • УНН

 • 7313 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Злому електронної пошти помічника президента Росії Владислава Суркова бути не могло, тому що він не користується таким видом зв'язку. Про це заявив у середу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Ознайомилися, цікавий документ. Це не він. Більш того, можу додати - він не користується електронною поштою. Тому хтось добряче попотів, верстаючи цей документ", - сказав Д.Пєсков, відповідаючи на питання, чи ознайомилися в Кремлі з документами з зламаної пошти В.Суркова.

Відповідаючи на питання про те, чи використовує В.Сурков електронну пошту хоча б в особистих цілях, Д.Пєсков сказав: "ні, ніяк не користується".

"Існує закон про державну таємницю, згідно з яким ми зобов'язані дотримуватися дуже суворо регламентованого режиму при роботі з відомостями та інформацією, які становлять державну таємницю, які стосуються тієї чи іншої класифікації держтаємниці. Це те, що жорстко регламентовано і пов'язане з відповідальністю, аж до кримінальної. Все інше ніяк не регламентоване", - додав Д.Пєсков, відповідаючи на питання журналіста, чи накладає Кремль якесь обмеження на використання електронної пошти, не пов'язаної з урядовими або адміністративними серверами.

Напередодні українські ЗМІ повідомили про публікації документів, нібито отриманих хакерами в результаті зламу особистої електронної пошти Владислава Суркова. Його листування нібито містив "план з дестабілізації України", розрахований на 2016-2017 роки.

У СБУ заявили, що частина документів збігається з матеріалами, вилученими під час обшуків в учасників сепаратистських рухів на Закарпатті.

У дослідницькій групі Bellingcat повідомили, що вважають деякі опубліковані документи справжніми і що був зламаний ящик, яким В.Сурков користувався як мінімум в 2014 році.

Українські Національні Новини

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